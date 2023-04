EDP relança programa de apoio ao empreendedorismo e ex-funcionários da central de Sines têm prioridade

O programa de empreendedorismo Nau, lançado pela EDP para dinamizar a criação de emprego e de novas empresas em Sines e Santiago do Cacém, vai agora para a sua segunda edição, anunciou a empresa, em comunicado.

As candidaturas estão já abertas e terminam no próximo dia 30 de abril. Assim, os empreendedores que residam nestes dois municípios e que queiram desenvolver um projeto empresarial ou promover a criação do próprio emprego, podem já submeter a sua candidatura no site da Sines Tecnolopolo, parceira do programa.

O processo de seleção ficará concluído no mês de maio. Entre os critérios de seleção a EDP refere que dará prioridade a projetos propostos por antigos trabalhadores da central termoelétrica de Sines, que encerrou em janeiro de 2021.

Depois, “os empreendedores selecionados terão ainda acesso a 12 módulos de formação sobre temas como, por exemplo, definição de estratégia, gestão de operações e de recursos humanos ou marketing”. E durante os primeiros dois anos de vida da empresa têm direito a um acompanhamento especializado, para “potenciar o sucesso”.

Na primeira edição do programa foram capacitadas cerca de 40 pessoas, criados nove negócios locais e gerados 21 potenciais postos de trabalho ao longo de 2022.

De todos os projetos, a EDP destaca uma “empresa de moda sustentável que, com base nos princípios da economia circular, utiliza restos de produção e cria coleções de roupa sustentável que já exporta para vários países europeus”.

A iniciativa Nau tem como objetivo “promover e reforçar um ecossistema que ajude a desenvolver projetos empresariais e a gerar emprego, envolvendo ações de formação e consultoria, apoio técnico especializado e incubação de negócios” e o propósito principal é “a criação de novas empresas” nos municípios em questão.