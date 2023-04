EY multada em 500 mil euros e proibida de auditar empresas cotadas e financeiras na Alemanha

O Conselho de Supervisão dos Auditores (APAS, na sigla alemã) multou a EY em 500 mil euros e proibiu a empresa de realizar novas auditorias a empresas de capital aberto por dois anos, devido ao processo da Wirecard, noticia a “Reuters”.

O regulador disse, em comunicado, que impôs sanções à empresa de auditoria da Wirecard e a cinco auditores individuais, sem se referir à EY pelo nome. Contudo, os relatórios da Wirecard relativos ao período em causa (2016 a 2018), referem que a auditora é a EY. Segundo a agência de notícias, a EY disse ter sido informada pela APAS de que uma investigação sobre a empresa havia sido concluída, mas que não havia sido informada sobre os detalhes da decisão.

Recorde-se que a Wirecard, que se tornou uma das mais promissoras tecnológicas de serviços financeiros (fintech, como também são conhecidas) na Alemanha, entrou em insolvência em junho de 2020, depois da revelação de que a empresa contabilizou ativos de 1,9 mil milhões de euros em contas na Ásia, apesar de esse dinheiro não existir.

A APAS encontrou falhas nos deveres dos auditores, relacionadas com esse escândalo.

Além da multa, a decisão do regulador proíbe a EY de auditar determinadas empresas nos próximos dois anos, nomeadamente todas as empresas cotadas na Alemanha, bem como a maioria do setor financeiro, composto por bancos e seguradoras.