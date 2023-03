Maiores empresas da bolsa portuguesa lucraram quase €13 milhões por dia em 2022

Em 2022 as 15 empresas que compõem o PSI, o índice de referência da bolsa portuguesa, obtiveram lucros de 4,7 mil milhões de euros, mais 33,5% do que no ano anterior. Os ganhos no ano passado foram o equivalente a 12,9 milhões de euros por dia, comparando com um lucro da ordem de 9,6 milhões por dia em 2021.