Grupo Onyria ganha a gestão de lar da Santa Casa de Cascais

A empresa SMP – Serviço Médico Permanente, do grupo hoteleiro Onyria, ficou com a gestão da Residência Sénior Ofélia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Cascais.

A administração do lar será assegurada pela SMP durante 25 anos e o objetivo é que esta unidade seja uma referência para outros lares e residências de idosos, explica ao Expresso Luís Pinto Coelho, administrador do Grupo Onyria.

Fundada em 2009, a residência Ofélia tem atualmente 56 utentes, mas a sua capacidade é de 85 camas, num edifício que dispõe de serviços de enfermagem 24 horas por dia, sala de fisioterapia, cabeleireiro e lavandaria.

A casa Ofélia vai funcionar como uma espécie de ‘montra’ do que o grupo Onyria quer fazer no sector dos cuidados a cidadãos seniores através da chancela Premium Selection, uma marca que a empresa hoteleira e de restauração criou para este segmento de mercado.

A empresa não quis revelar ao Expresso os mais recentes dados financeiros sobre a sua atividade. De acordo com dados da consultora D&B, em 2020 a Onyria SGPS teve prejuízos superiores a 4 milhões de euros e recuperou, no ano seguinte, mas mesmo assim manteve-se no vermelho, com cerca de 580 mil euros de resultados negativos.

O negócio da saúde pesa cerca de 20% na faturação da holding familiar.