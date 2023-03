Pfizer compra biotecnológica por 43 mil milhões de dólares, um dos maiores negócios da história farmacêutica

A farmacêutica Pfizer, que desenvolveu uma das vacinas contra a covid-19 utilizadas na Europa, está a adquirir a Seagen, uma empresa de biotecnologia que produz um novo tipo de tratamento para o cancro. A Pfizer concordou em pagar 43 mil milhões de dólares (cerca de 40 mil milhões de euros ao câmbio atual) em dinheiro, ou 229 dólares (214 euros) por ação, tornando a transação um dos maiores negócios farmacêuticos da história.

O preço inclui dívidas, já que a empresa de biotecnologia não estava a ter lucros. Em 2022, as perdas totais da Seagen foram de 610 milhões de dólares (569 milhões de euros), apesar da receita de 2 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros).

Contudo, a Pfizer espera que os produtos da Seagen tenham uma receita significativa em breve - preparando-se assim para as quedas na receita relativas à covid-19.

A Seagen, com sede em Washington, produz um tratamento direcionado contra o cancro que ataca as células cancerígenas com toxinas. A Pfizer planeia faturar 10 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros) até 2030 com este produto.

“Não estamos a comprar os ovos de ouro. Estamos a comprar a galinha dos ovos de ouro”, disse o presidente executivo da Pfizer, numa conferência, na segunda-feira.

A oferta da Pfizer representa um prémio de mais de 30% sobre o valor das ações da Seagen no fecho da semana passada (cerca de 173 dólares, ou 162 euros).