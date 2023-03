Mercadona perde 50 milhões em Portugal em 2022 e duplica investimentos em 2023

A cadeia de supermercados Mercadona faturou um total de 31 mil milhões de euros em 2022, dos quais 737 milhões de euros em Portugal, segundo anunciado esta terça-feira. A faturação em Portugal cresceu mais de 77%, contudo, a empresa perdeu mais de 50 milhões de euros no país ao nível dos resultados líquidos. Ainda assim, prepara-se para duplicar o investimento no país no atual ano, 2023.

Ao longo do ano passado abriram mais de dez lojas em Portugal, tendo o número subido para 39. Destas 39 lojas saíram os tais mais de 700 milhões de faturação, contribuindo com 93 milhões de euros a nível de impostos. No total, em 2022, foram investidos cerca de 140 milhões de euros no país.

Para 2023, e por forma a continuar a expansão em Portugal, a empresa prevê investir 280 milhões de euros, que se destinam à abertura de novas lojas e à construção do futuro Bloco Logístico de Almeirim. Ou seja, o dobro do investido em 2022.

No total, em 2023, a empresa pretende investir 1,1 mil milhões de euros.

A empresa de distribuição refere ainda que, em 2022, criou mais de 1000 postos de trabalho em Portugal, para um total de cerca de 3500, e “melhorou o salário base como os complementos existentes de toda a equipa, o que resultou num aumento salarial em linha com o IPC de cada país”. Em Portugal o salário de entrada na empresa cresceu 11%.

A nível de lucros, houve um aumento de 5% para 718 milhões de euros a nível global. Contudo, segundo referiu o presidente da Mercadona, Juan Roig, na conferência de apresentação dos resultados, a empresa perdeu 50 milhões euros em Portugal em 2022 e esperam encontrar equilíbrio em 2024, mas não foram dados mais detalhes sobre o prejuízo português. Apesar da perda, o presidente disse que continuam “contentes” com o país.