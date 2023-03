Tesla faz novo corte de preços nos seus modelos de topo no mercado norte-americano

Pela quinta vez em 2023 a Tesla reduziu os preços. A construtora norte-americana de automóveis elétricos liderada por Elon Musk reviu os preços no mercado norte-americano dos modelos Model S e Model X em 4% e 9%, respetivamente, para impulsionar a procura. Os dois modelos de topo são 4% das vendas globais da marca.

A Tesla já tinha feito fortes reduções de preço em janeiro nos mercados globais, incluindo Portugal.

Segundo a Reuters, em notícia desta segunda-feira, 6 de março, depois desta nova revisão de preços, o modelo básico do Model S custa 89.990 dólares (cerca de 84.620 euros ao câmbio atual), menos 5%; ao passo que a versão “Plaid”, de alto desempenho, custa 109.990 dólares (103.426 euros), menos 4%.



Já ambas as versões do Model X, a básica e a de alto desempenho, viram o seu preço cair para os 99.990 dólares (94.023 euros), menos 9%, e menos 8% para so 109.990 dólares (103.426 euros), segundo a Reuters.

Esta revisão de preços em baixa enquadra-se na estratégia da Tesla de tornar os automóveis elétricos, vistos como um produto de luxo, em bens mais acessíveis ao consumidor comum. E a resposta foi positiva, com a procura a aumentar depois das mais recentes revisões de preço do início do ano, que reduziram os preços dos modelos da Tesla em até 20%.

“O desejo das pessoas de ter um Tesla é extremamente alto. O fator limitativo é a sua capacidade de pagar por um Tesla”, resumiu Musk no dia do Investidor da Tesla, realizado na semana passada, citado pela Reuters.