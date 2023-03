Bluepharma inaugura fábrica em Coimbra onde investiu 30 milhões de euros

Com passos firmes, Maria Isolina Mesquita, vice-presidente da Bluepharma e responsável pela área de operações industriais, conduz-nos pelos corredores da nova fábrica da portuguesa, situada na localidade de Eiras, em Coimbra. “Ninguém melhor do que a Maria Isolina para fazer a visita”, desafiou o presidente da Bluepharma, Paulo Barradas Rebelo, quando a administradora se cruzou com a equipa do Expresso. Esta quarta-feira, dia 1 de março, é inaugurada esta unidade, um projeto maturado por mais de uma década… e que quase foi parar à Colômbia.