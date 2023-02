Bill Gates compra quase 4% da Heineken por 883 milhões de euros (e nem gosta muito de cerveja)

O co-fundador da Microsoft Bill Gates comprou 3,76% da produtora neerlandesa de cerveja Heineken, num investimento total de 883 milhões de euros, segundo noticia a Reuters esta quinta-feira, 23 de fevereiro.

O milionário norte-americano adquiriu 10,8 milhões de ações da empresa neerlandesa Heineken Holding, casa-mãe da produtora de cerveja Heineken, no dia 17 de fevereiro, segundo comunicado ao regulador dos mercados do país.



Gates comprou as ações à FEMSA, multinacional mexicana de engarrafamento de bebidas, que vendeu a totalidade da sua participação e assim saiu do capital da Heineken Holding. A Fundação Bill & Melinda Gates não comentou à Reuters a aquisição.



O investimento do também filantropo norte-americano torna-o dono de quase 4% da empresa produtora de cerveja, apesar de ter dito, em resposta aos utilizadores da plataforma de debate Reddit, que não era grande aficionado da bebida alcoólica, recorda a agência.



Em 2018, numa sessão em que os utilizadores da plataforma poderiam apresentar livremente questões a Gates, este disse que não era “um grande bebedor” de cerveja, optando por beber cerveja light em contextos em que o consumo é grande, como jogos de basebol.