Lucros da Navigator mais do que duplicam em 2022 com forte subida de preços nos mercados internacionais

O crescimento em volume das vendas de papel foi de 2% para as 1499 mil toneladas - com variações de -13% na pasta, que caiu para as 255 mil toneladas e de -4% no segmento tissue, com 102 mil toneladas vendidas. E, nos pacotes para encomendas, “apesar do contexto macroeconómico desfavorável” a empresa duplicou as vendas de 2021.

Variações heterogéneas compensadas pelos preços recorde nos mercados internacionais: o índice de referência de pasta de fibra curta na Europa alcançou “níveis historicamente altos”, nos 1380 dólares por tonelada, “valor no qual permaneceu desde o início de agosto até ao final do ano (21 semanas consecutivas), apresentando um crescimento de 21% em relação ao início do ano. Por sua vez o preço médio de 2022 situou-se 26% acima do preço médio registado em 2021”, exemplifica.



No papel para escritório, o índice de referência “no final de dezembro situava-se em 1331 euros por tonelada, que compara com 976 euros por tonelada registado no início do ano e o preço médio do índice em 2022 cresceu 44%, face a preço médio de 2021", detalha. “A evolução do preço de venda ao longo de 2022 coloca o preço de venda médio do ano acima do registado em 2021 (+55%).”

Num ano marcado pelo rescaldo da crise pandémica, que perturbou as cadeias de abastecimento mundiais; pela intensificação da inflação; e pelo início de um novo foco de perturbação - a guerra na Ucrânia - criavam-se assim condições para “escassez de oferta papeleira na Europa na primeira metade de 2022”, um “momento único” no sector.