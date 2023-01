Vendas da dona do Continente sobem 11,5% em 2022 para quase 6000 milhões de euros

A Sonae MC, dona do Continente, faturou quase 6000 milhões de euros em 2022, um aumento de 11,5%, em comparação com o ano anterior, segundo comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O volume de negócios da MC atingiu 5978 milhões de euros em 2022, crescendo 11,5% no total e 9,6% na base comparável de lojas", lê-se no comunicado enviado ao mercado, que ressalva que os dados são preliminares.

A empresa disse que esta evolução é suportada nos investimentos em ofertas "competitivas e adaptadas" às necessidades do cliente.

Além do Continente, a MC é dona de marcas como a Bagga, Wells e Go Natural.