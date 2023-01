Dona dos Post-it vai despedir 2500 pessoas

A 3M, dona da marca Post-it e Scotch Tape, entre outras, anunciou, esta terça-feira, que vai despedir 2500 trabalhadores, após ter reportado quedas no lucro, escreve a “Reuters”.

O corte ocorre num momento que várias empresas norte-americanas têm vindo a despedir trabalhadores devido ao abrandamento económico. Até agora, a maioria dos anúncios veio de tecnológicas.

De acordo com a empresa, a procura pelos seus produtos de consumidor (como é o caso dos Post-it) caiu rapidamente em dezembro, com menos gastos que o comum por parte de consumidores na época natalícia.

A 3M espera agora que o crescimento ajustado das vendas caia de 6% a 2% em 2023 devido à queda nas vendas de respiradores descartáveis ​​e à sua saída da Rússia.

"Esperamos que os desafios macroeconómicos persistam em 2023", disse o presidente executivo, Mike Roman, citado pela agência de notícias.

Para compensar estes desafios a empresa já tinha subido os preços, o que até ajudou a aumentar o lucro no terceiro trimestre. Mas no último trimestre as vendas caíram 6% e, no geral do ano, o lucro por ação caiu de 2,45 dólares para 2,28.