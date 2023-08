Desemprego jovem recua 0,3% em julho e atinge segundo valor mais baixo

O desemprego jovem recuou 0,3% em julho, face ao mês anterior, para 27.609, o segundo valor mais baixo de sempre, mas o desemprego total aumentou 2,4%, segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgados esta segunda-feira, 21 de agosto.

"No mês de julho, o desemprego jovem diminuiu em cadeia (-0,3%) face ao mês anterior, fixando no segundo valor mais baixo de sempre (27.609 jovens inscritos no IEFP), apenas superado pelo valor de julho de 2022, quando se atingiu o mínimo histórico do desemprego jovem", indicou esta segunda-feira, em comunicado, o instituto.

Por sua vez, o desemprego total aumentou 2,4%, em comparação com junho, para 284.330 pessoas.

No entanto, este é o segundo valor mais baixo no mês em causa desde que há registo.

Em julho, o desemprego de longa duração agravou-se 2,5%, relativamente ao mês anterior, mas teve um decréscimo de 13,5% face ao período homólogo.