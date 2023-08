Num ano, Portugal perdeu 128 mil trabalhadores com ensino superior

O aumento do emprego, como aconteceu em Portugal no segundo trimestre deste ano, é sempre positivo. Mas nem tudo foram boas notícias nos números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). É que o emprego mais qualificado caiu. E caiu muito.

Entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre deste ano, contam-se no país menos 128 mil pessoas empregadas com ensino superior. Um recuo de 7,3%. E “a comparação homóloga regista uma queda pelo quarto trimestre consecutivo”, salienta uma nota de análise do BPI.