Taxa de desemprego da zona euro manteve-se inalterada nos 6,4% em junho

A taxa de desemprego da zona euro, ajustada sazonalmente, foi de 6,4% no mês de junho, mantendo-se inalterada face ao mês anterior, divulgou esta terça-feira, 1 de agosto, o Eurostat. Em junho do ano passado, a taxa de desemprego dos países da moeda única era de 6,7%.



Já nos países da União Europeia (UE), a taxa de desemprego foi de 5,9%, mantendo-se igualmente inalterada em relação a maio. Este registo representa uma descida face à taxa de desemprego homóloga, que foi de 6,1% em junho de 2022.

A taxa de desemprego em Portugal de junho foi de 6,4%, inalterada face a maio, em linha com a média da zona euro, e acima da média dos 27. No total, estavam 336 mil pessoas desempregadas em junho deste ano no País.



Segundo o gabinete estatístico da UE, cerca de 12,8 milhões de trabalhadores estavam desempregados na UE em junho. Deste número, 10,8 milhões diziam respeito a trabalhadores da zona euro.

De maio para junho, o número de desempregados terá recuado em 2000 na UE e em 62 mil na zona euro. Em relação ao mês homólogo, a queda foi de 387 mil desempregados na UE e de 441 mil na zona euro.



A taxa de desemprego jovem de junho foi de 14,1% na UE e de 13,8% na zona euro. No primeiro caso a taxa subiu face aos 14% de maio, ao passo que no segundo registou-se uma queda face aos 14% registados no mês anterior.

Em junho, eram 2,74 milhões os profissionais da UE com menos de 25 anos que não tinham emprego. Cerca de 2,2 milhões diziam respeito a trabalhadores jovens da zona euro.

Em Portugal, estavam desempregados 67 mil jovens em junho, o que equivale a uma taxa de desemprego jovem de 17,2%.



Por género, a taxa de desemprego de junho foi mais alta entre as mulheres (6,1%) do que nos homens (5,7%) entre os 27 países da UE, as duas estáveis face ao mês anterior.



Na zona euro, a taxa de desemprego feminina em junho foi de 6,7%, ao passo que a masculina foi de 6,1%. Ambas mantiveram-se inalteradas em relação ao mês de maio.

Em Portugal, a taxa de desemprego masculina aumentou para os 6,1% face a 6% em maio. Tendência contrária registou-se na taxa de desemprego feminina, que caiu para os 6,6% face aos 6,8% de maio.