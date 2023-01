Parque eólico da EDP em Vieira do Minho "chumbado" por ameaçar lobo ibérico

Chumbado. O projeto da EDP para instalar um novo parque eólico em Vieira do Minho, aproveitando o ponto de ligação à rede elétrica já explorado pela central hidroelétrica de Vila Nova, recebeu uma decisão desfavorável da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na avaliação do estudo de impacto ambiental, por ameaçar o lobo ibérico.

