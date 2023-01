Espanha quer redesenhar o mercado de eletricidade, Portugal vai pensar no assunto… e o consumidor onde fica?

Nos corredores de Bruxelas, entre quem pensa, influencia e decide as políticas energéticas, há largos anos que o desenho do mercado de eletricidade é tema de discussão, e se o uso da expressão market design pagasse imposto alguém já estaria rico a esta hora. Mas o disparo da cotação do gás no último ano e meio e o seu efeito de contágio nos preços da eletricidade deram mais força ao tema. Esta semana Espanha jogou a sua cartada, propondo a Bruxelas um esboço de reforma do mercado elétrico, tema sobre o qual a Comissão Europeia também pretende ter uma proposta até final de março. Madrid chegou-se à frente. O Governo português apenas foi informado do assunto. Mas qual a importância desta proposta para a Europa e para os consumidores?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler