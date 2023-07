Turismo português teve um ano recorde de receitas em 2022, mas número de hóspedes ainda ficou aquém do pré-pandemia

O ano 2022 foi histórico na recuperação do turismo em Portugal, pelo menos a nível de receitas, já que o número de hóspedes ainda ficou aquém do período pré-covid (2019). Os dados anuais do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira, apontam para uma queda de 9,6% no número de hóspedes face a 2019, mas um aumento de quase 17% das receitas.

“Em 2022, estima-se que o número de chegadas de turistas não residentes a Portugal tenha atingido 22,3 milhões, correspondendo a um acréscimo de 131,4% face a 2021, ficando abaixo dos níveis de 2019 (-9,6%)”, lê-se na nota do gabinete estatístico.

Espanha foi o principal mercado emissor ao longo de todo o ano, com mais de um quarto do mercado internacional, e com um crescimento de 97,4% face a 2021.

O número de hóspedes nos estabelecimentos de alojamento turísticos atingiu os 28,9 milhões, que proporcionaram 77,2 milhões de dormidas, tendo aumentado 80,7% e 81,1 %, respetivamente, face a 2021, mas “ficando, ainda assim, ligeiramente abaixo dos níveis de 2019 (-2,2% e -0,8%, respetivamente)”.

Para este valor o mercado interno contribuiu com 27,5 milhões de dormidas, mais 5,3% que em 2019. Por sua vez, as dormidas de não residentes ainda não superaram os valores de 2019 (-3,9%).

Apesar de o número de hóspedes ainda estar aquém dos números de 2019 (um ano que foi considerado recorde a todos os níveis para o turismo), as receitas já bateram todos os máximos. De notar que 2022 foi marcado por um escalar da inflação que se pode ter refletido nos preços praticados pelos alojamentos.

“Nos estabelecimentos de alojamento turístico, os proveitos totais ascenderam a 5 mil milhões de euros (+115,2%) e os de aposento a 3,8 mil milhões de euros (+117,3%). Face a 2019, também se registaram crescimentos, de 16,7% e 17,9%, respetivamente”, indica o INE.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) foi 74 euros em 2022 (+127,2% face a 2021 e +49,8% comparando com 2019) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) correspondeu a 103,6 euros (+17,4% que em 2021 e +16,1% face a 2019).