Governo lança agenda do turismo para o interior com um pacote de apoios de €200 milhões

Um pacote de apoios totalizando €200 milhões e integrando 20 medidas constitui o foco da Agenda do Turismo para o Interior, que o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, apresenta esta terça-feira na Covilhã - numa sessão que conta com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, representantes de todas as regiões de turismo, além do presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros.

Trata-se de uma das mais prometidas 'agendas' anunciadas por Nuno Fazenda ao tomar posse em dezembro, com o objetivo de projetar o interior do país e a sua oferta turística, através de um “envelope financeiro significativo”, com novas linhas de apoio ou majoração em programas existentes sempre que o investimento se dirija a territórios de baixa densidade.