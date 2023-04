Grupo português Sana compra hotel em França

O grupo hoteleiro português Sana, que conta com 16 hotéis em Portugal, num portefólio que se estende à Alemanha e a Angola, acabou de comprar um hotel em França - o Auberge du Jeu de Paume, no distrito de Chantilly, a 40 quilómetros de Paris.

Este novo hotel em França representa “a ambição de desenvolver uma nova marca de hospitalidade de luxo”, segundo o frisou o grupo em comunicado, sem adiantar detalhes sobre o investimento envolvido na transação, que foi oficializada a 25 de abril.

O valor do investimento associado à compra do hotel em França, à sociedade francesa Holding du Pontet, não é revelado pelo grupo Sana, por estar ao abrigo de “um acordo de confidencialidade”.

O Auberge du Jeu de Paume foi o primeiro a integrar a rede Relais & Châteaux, e conta com 67 quartos e 25 suites, um restaurante e um spa, entre outros serviços.

Além do seu portefólio com 16 hotéis, o grupo Sana tem mais 10 unidades em construção em Lisboa, no Estoril e no Porto, mas também no exterior (Cablanca, em Marrocos, e Tbilisi, na Geórgia).

A faturação anual do grupo Sana é de cerca de 215 milhões de euros.