Como pode o turismo em Portugal tornar-se sustentável? Relatório de instituto da NovaSBE deixa uma lista de recomendações

Qual o retrato real do turismo em Portugal a nível de sustentabilidade? Que caminhos devem trilhar as empresas para metas que são comuns? E como devem investir, conciliando a operação corrente com objetivos de longo prazo? São questões às quais procurou responder o relatório “Sustentabilidade”, realizado pelo Nova SBE Westmont Institute of Tourism & Hospitality, após um amplo debate no ‘campus’ universitário em Carcavelos que envolveu representantes do Governo, do Turismo de Portugal, de associações turísticas e da TAP.

Apesar de haver consenso para cumprir este tipo de metas, e de as empresas anunciarem sucessivas melhorias ambientais, "há um desconhecimento generalizado em Portugal sobre práticas de sustentabilidade empresarial, que é geralmente vista de forma afunilada e centrada em certificações, requisitos legais e prémios”, constata o relatório.

Do lado da procura, os números estão a disparar. “Espera-se que o mercado global de turismo sustentável cresça de 158 mil milhões de dólares (cerca de 149 mil milhões de euros) em 2021 para 299 mil milhões de dólares (cerca de 281 mil milhões de euros) em 2026, com uma taxa média de crescimento anual de 12,7%”, aponta o Nova SBE Westmont Institute, citando ainda um relatório da plataforma Booking dando conta de que 53% dos viajantes querem “viajar de forma mais sustentável no futuro, visto que a pandemia os alertou para o impacto dos seres humanos no meio ambiente”.



Começar por monitorizar consumos de luz, água ou resíduos por hóspede