Hotéis Porto Bay com previsão de aumento de receitas até 10% em 2023

O grupo Porto Bay, que conta com 15 hotéis (12 em Portugal e três no Brasil), fechou o ano passado com uma faturação de 104 milhões de euros, mais 18% em comparação com 2019, considerando que foi “efetivamente um ano de viragem da pandemia na maioria dos destinos”.

“Pelo valor que atingimos, e tendo em conta que foram resultados otimizados a partir de abril do ano passado, pois até lá ainda vigoraram restrições, a nossa previsão em 2023 em 2023 é atingir crescimentos entre 5% a 10% nas receitas, muito ancorados no primeiro trimestre deste ano, que está a ser excecional”, adianta António Trindade, presidente do grupo Porto Bay.