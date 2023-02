Portugueses estão a comprar mais viagens em 2023 e entre as novidades há pacotes para a Albânia com tudo incluído

É um facto: a procura de viagens pelos portugueses está a crescer, é superior aos níveis do ano passado, apesar da conjuntura turbulenta a nível internacional, a começar pela prolongada guerra na Ucrânia, que impacta diretamente na inflação e no poder de compra das famílias. Mas o desejo por viajar revela-se maior que as preocupações económicas, segundo dão conta os operadores turísticos contactados pelo Expresso.

