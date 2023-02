Turismo conta aumentar receitas este ano, mas reduzido poder de compra dos portugueses preocupa o sector

Com todas as reservas pela turbulência atual que agita o mundo, o turismo em Portugal apresenta, para já, sinais de poder atingir este ano os mesmos níveis de procura de 2022, prevendo-se até um aumento de receitas. E o sector irá continuar em 2023 com uma “impressão digital forte" na economia, segundo antecipa ao Expresso Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

