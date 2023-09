Indústria da tecnologia gastou mais de €113 milhões em dois anos em lóbi em Bruxelas

A indústria da tecnologia gastou mais de 113 milhões de euros em lóbi em Bruxelas em apenas dois anos, anunciou nesta segunda-feira, 11 de setembro, o Corporate Europe Observatory, que dá conta de uma crescente influência das tecnológicas e indústria digital.

Em comunicado, o observatório referiu que a "indústria da tecnologia gastou mais de 113 milhões de euros em lóbi em Bruxelas, um aumento considerável em apenas dois anos", depois da publicação em 2021 de um relatório que analisou a influência junto das instituições europeias desta indústria.

Desde 2021, o investimento em lóbi aumentou cerca de 16,5% e hoje há 651 empresas e associações empresariais deste setor que estão a fazer lóbi para condicionar as políticas digitais da União Europeia (UE).

A análise é feita com base em informações do website LobbyFacts que tem dados oficiais sobre o lóbi na UE.

Os principais "gigantes tecnológicos" - Meta (grupo que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp), Google, Apple, Microsoft e Amazon - são responsáveis por mais de um terço do total de investimento em lóbi, mais de 40 milhões de euros.

As dez maiores empresas tecnológicas investem mais para influenciar as decisões políticas de Bruxelas do que as dez maiores empresas nos setores automóvel e financeiro.

Por exemplo, o investimento anual da Meta em lóbi passou de pouco mais de cinco milhões de euros para oito milhões de euros.