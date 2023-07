D.R.

O Twitter deu lugar ao "X", a aplicação que por ora ainda se parece em quase tudo com a rede social, mas que se irá tornar uma “superaplicação”, de acordo com os planos do seu proprietário, Elon Musk. Terá sido o Twitter o cavalo de Tróia do bilionário para entrar ainda mais no nosso dia a dia? E o que pensam desta mudança os especialistas em marcas?