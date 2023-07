Empresa alemã de videoconferências apresenta queixa contra Microsoft por práticas anticoncorrenciais

A empresa alemã Alfaview, criadora de uma aplicação de videoconferências, apresentou uma queixa esta quinta-feira à autoridade da concorrência alemã contra a Microsoft, a segunda relativa à inclusão da aplicação Teams no pacote de aplicações Office.

Segundo notícia da Reuters desta quinta-feira, 20 de julho, a Alfaview, sediada em Karlsruhe, no sudoeste da Alemanha, queixou-se de que a inclusão do Teams no pacote de aplicações Office dá à Microsoft uma vantagem competitiva, impedindo uma concorrência eficaz.

Esta é a segunda queixa do género, depois de a aplicação para comunicações laborais Slack, propriedade da gigante tecnológica norte-americana Salesforce, ter argumentado o mesmo numa participação apresentada em 2020.



A aplicação Teams substituiu a aplicação Skype for Business, também da Microsoft, em 2017, incluindo-a no pacote de aplicações de produtividade do qual fazem parte programas como o Word, Excel, ou PowerPoint.

Segundo comunicado do fundador e presidente executivo da Alfaview, Niko Fostiropoulos, citado pela agência, “vincular a Teams a outras aplicações do pacote Microsoft 365 cria uma vantagem distributiva multipolar para o grupo norte-americano”.

Contactada pela Reuters, a Microsoft não quis prestar declarações.



Os remédios propostos pela empresa norte-americana para mitigar esta situação - uma redução do preço do pacote Office 365 sem o Teams - foram considerados insuficientes pela Comissão Europeia, que não abriu nenhum processo formal por agora. Algo que a Alfaview quer que aconteça.