Meta lança Threads para concorrer com o Twitter

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, planeia lançar uma aplicação de texto curto, à semelhança do Twitter, com o nome Threads. O anúncio chega apenas uns dias depois de o presidente executivo do Twitter, Elon Musk, ter anunciado um limite temporário de quantas publicações os utilizadores podem ler na rede social.

Segundo escreve a “Reuters”, esta nova rede social deve ser lançada na quinta-feira e vai permitir que os utilizadores sigam as contas que já seguem no Instagram e que mantenham o mesmo nome de utilizador.

De acordo com o “The Guardian”, Threads era originalmente o nome de uma aplicação da Meta de 2019 para fazer concorrência ao Snapchat. O produto foi posteriormente abandonado, mas a Meta manteve o nome.

A Meta junta-se agora a um crescente campo de plataformas que competem para substituir o Twitter desde que Musk assumiu o controlo no final do ano passado e tem limitado a experiência dos utilizadores.

A sair na quinta-feira, esta nova rede social chega apenas uns dias depois da última restrição de Elon Musk. No fim de semana, o dono da rede social impôs temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador pode ler.