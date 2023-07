Mark Zuckerberg lança nova rede social: Twitter e Meta, o duelo vai recomeçar

Já se sabia que Elon Musk e Mark Zuckerberg tinham contas para ajustar. O que ninguém esperava é que o fizessem numa jaula, como propôs o dono do Twitter, Tesla e SpaceX, ao jovem dono da Meta, que detém Facebook, Instagram e Whatsapp. A sugestão surgiu mal se soube das intenções da Meta em lançar um concorrente do Twitter – e chegou mesmo a ser aventado um possível duelo em Las Vegas, bem ao estilo da luta livre, mas ficou sem data marcada, talvez porque os dois empresários terão percebido as implicações de tal evento. Em contrapartida, na Internet, o duelo começa na quinta-feira: a Meta, de Zuckerberg, anunciou que vai lançar a plataforma Threads, para a publicação de micro-textos. Será que chega para destronar o Twitter?

“É muito difícil replicar uma rede social e a comunidade que a usa. Até pelo histórico que essa rede social tem. Mas nada impede o Grupo Meta de fazer lentamente crescer uma comunidade para, dentro de cinco anos, ter algo mais robusto… mas será sempre uma tarefa difícil”, explica Roberto Gomes, diretor da plataforma Brinfer que trabalha com campanhas de marketing no Instagram e no TikTok.

“É uma missão gigantesca, e vai ser muito difícil o Threads ficar com o lugar do Twitter”, acrescenta Roberto Gomes.