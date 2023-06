Comissão Europeia elogia “decisão ponderada” de Portugal de aplicar restrições “legítimas” nas redes 5G

“As ameaças não têm lugar e não vão dissuadir a Europa de tomar medidas legítimas para proteger as suas infraestruturas críticas”, acrescentou Margrethe Vestager numa publicação feita no Twitter na noite desta sexta-feira.

A reação da vice-presidente executiva da Comissão Europeia foi acompanhada da partilha de uma notícia do “Jornal de Negócios” sobre a possibilidade de Pequim retaliar caso Portugal avance com as restrições à Huawei na rede de quinta geração.

Em causa está a deliberação divulgada na semana passada pela Comissão de Avaliação de Segurança sobre o “alto risco” para a segurança das redes e de serviços 5G do uso de equipamentos de fornecedores que, entre outros critérios, sejam de fora da UE, NATO ou OCDE e que “o ordenamento jurídico do país em que está domiciliado” ou ligado “permita que o Governo exerça controlo, interferência ou pressão sobre as suas atividades a operar em países terceiros”.

A deliberação não refere nomes de empresas ou de países, mas o certo é que o caso da Huawei surge na memória, nomeadamente porque a tecnológica chinesa foi banida das redes 5G em outros países, entre os quais o Reino Unido e a Suécia. A Europa é o maior mercado da Huawei fora da China.