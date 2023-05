Fim de partilha de contas da Netflix chega aos EUA

Depois de ter limitado a partilha de contas nos mercados de Portugal, Espanha, Canadá, e Nova Zelândia, a Netflix começou a implementar a medida no seu mercado de origem: os Estados Unidos.

De acordo com a CNBC, em notícia desta quarta-feira, 24 de maio, a Netflix começou a avisar os seus clientes norte-americanos desta nova política que impede a partilha de contas por utilizadores que não vivam na mesma casa.



Para essas situações, a Netflix propõe que os utilizadores assinem individualmente o serviço, ou que paguem uma taxa adicional de 7,99 dólares (cerca de 7,40 euros ao câmbio atual) para poderem continuar a aceder no sistema anterior, de acordo com a notícia.

A Netflix justifica o “ataque” à partilha de contas, alegando que esta é um fator de diminuição das receitas e, por conseguinte, da capacidade de investimento em novos conteúdos.

O serviço de ‘streaming’ tem vindo a lidar recentemente com perda de subscritores e com um ambiente concorrencial muito forte, com várias plataformas de estúdios rivais, como a Disney e a Amazon, a apostarem em força nesta linha de negócio.