"Tudo caiu a pique": Cofundador da rede social Twitter Jack Dorsey critica liderança de Elon Musk

O cofundador da rede social Twitter Jack Dorsey foi extremamente crítico com a liderança de Elon Musk, afirmando que "tudo caiu a pique" com a compra da plataforma pelo empresário.

As palavras de Dorsey – que inicialmente apoiou a compra do Twitter por Musk – surgem num diálogo mantido este domingo com um utilizador da Bluesky, a rede que ajudou a criar em 2019, quando ainda fazia parte da equipa de gestão do Twitter.

O utilizador perguntou-lhe se achava que Musk era o líder certo para o Twitter, ao que Dorsey respondeu: "Não. E também não acho que ele tenha agido corretamente ao perceber que era um mau momento [para a venda]. Também não acho que a direção devesse ter forçado a venda. Tudo caiu a pique", respondeu Dorsey.

Há apenas um ano, quando a direção do Twitter concordou com a compra de Musk – que ainda demoraria seis meses a concretizar-se, depois de numerosas hesitações do bilionário –, o próprio Dorsey elogiou a chegada de Musk, mas a sua opinião parece ter mudado radicalmente no último ano.

A chegada de Musk trouxe uma gestão caótica que se traduziu na perda de anunciantes e de receitas, no despedimento ou na saída voluntária de três quartos do seu pessoal e, no que diz respeito aos utilizadores, na aposta numa subscrição paga – Twitter Blue, que permite editar ou apagar publicações e aparecer em destaque na plataforma – que se revelou um fracasso.

Não passa uma semana sem que Musk – que se recusou a nomear um diretor ou um gestor e prefere ser ele próprio a gerir a rede – anuncie uma nova mudança: a última é permitir que, a partir de maio, os meios de comunicação social cobrem pelos artigos que publicam no Twitter, ficando a rede com uma parte.