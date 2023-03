Inteligência artificial pode roubar 300 milhões de empregos nos países mais desenvolvidos

Os últimos avanços em inteligência artificial podem levar à automatização de várias funções e empregos, colocando uma pressão adicional no mercado de trabalho, de acordo com um estudo do Goldman Sachs, citado pelo “Financial Times”. Mais concretamente, podem estar em risco cerca de 300 milhões de postos de trabalho nos países mais desenvolvidos.

O banco norte-americano indicou que sistemas de inteligência artificial de criação de conteúdo, como o ChatGPT, podem desencadear um aumento de produtividade que acabará por aumentar o produto interno bruto global anual em 7% em 10 anos.

Contudo, também trará problemas ao mercado de trabalho, no qual cerca de 300 milhões de trabalhadores dos países mais desenvolvidos ficam em risco de perder o emprego. Segundo o estudo, advogados e funcionários administrativos estão entre os que correm maior risco de se tornarem redundantes.

Só nos Estados Unidos e na Europa cerca de dois terços dos trabalhadores estão expostos a algum grau de inteligência artificial. Muitos destes trabalhadores veriam menos de metade de sua carga de trabalho automatizada e provavelmente continuariam nos seus empregos, com parte do seu tempo dedicado a atividades mais produtivas.

O estudo estima que isso aconteça com 63% da força de trabalho norte-americana, mas que 7% deverá tornar-se completamente vulnerável à substituição. O impacto deverá ser semelhante na Europa.