Huawei investigada pelas autoridades belgas

A Bélgica está examinar as operações da Huawei, fabricante chinesa de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos, à medida que crescem receios de espionagem chinesa na sede da União Europeia (UE) e da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), noticia o “Politico”.

Nos últimos meses, o Serviço de Segurança do Estado da Bélgica solicitou entrevistas com antigos funcionários que trabalham na empresa, em Bruxelas.

O objetivo destas entrevistas é tentar perceber como a China pode estar a usar agentes não estatais - incluindo empresas, ou pessoas que nelas trabalham - para promover os interesses do Estado chinês e do seu partido comunista na Europa. Particularmente, no que diz respeito aos representantes da Huawei que podem ter ocupado cargos em instituições de Bruxelas com acesso a uma rede de contactos da UE.