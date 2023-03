TikTok: mais do que a plataforma, um debate geopolítico

A polémica não é nova, mas a tensão intensificou-se nas últimas semanas. Em pouco mais de um mês, a aplicação TikTok foi banida dos telefones e computadores dos trabalhadores da Comissão Europeia e dos dispositivos de funcionários públicos na Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Países Baixos e Reino Unido. A lista não cessa de aumentar.

Em causa estão sobretudo precauções de cibersegurança. Como salienta a investigadora Raquel Vaz Pinto, há “uma preo­cupação com a privacidade dos dados, associada a questões a nível do consumidor”. Para a perita do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) da Universidade Nova, “é uma preocupação bastante europeia, face a outros contextos internacionais”.