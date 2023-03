Shield, a empresa que persegue crimes de mercado

Uma mensagem eletrónica trocada tem muita informação. Quem a envia, de onde enviou, para quem enviou. O que está no corpo desse e-mail também. Quando se está numa grande sala de negociação de um banco de investimento, mais informações por ali estão. Saiu de que departamento, de que mesa de negociação, qual a ligação daquela mensagem com outras enviadas através da mesma plataforma?

Junta-se inteligência artificial, com processamento de linguagem natural e alertas vermelhos, e esta é a base dos ingredientes de trabalho da Shield, empresa israelita que está presente em Portugal através de um centro tecnológico, e que é fornecedora deste serviço para bancos e empresas do sector financeiro, com vista a detetar possíveis situações de manipulação de mercado ou problemas de conduta.