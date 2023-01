Mais despedimentos nas tecnológicas: SAP e IBM dispensam milhares de trabalhadores

Os despedimentos em empresas de tecnologia continuam. Os mais recentes anúncios foram feitos pelos grupos SAP e IBM, que comunicaam, respetivamente, 3000 e 3900 despedimentos, segundo escreve a “Reuters”.

A SAP planeia dispensar 3000 pessoas, o que corresponde a 2,5% da sua força de trabalho global. Além disso, a SAP pretende explorar a possibilidade de venda da sua participação na Qualtrics, empresa de software alemã, numa altura que pretende diminuir custos.

Já a IBM anunciou que vai despedir 3900 pessoas, como parte de alguns desinvestimentos de ativos, depois de o fluxo de caixa do ano passado ter ficado aquém da sua meta de 10 mil milhões de dólares.

Estas são as duas tecnológicas que anunciaram demissões mais recentemente, depois de empresas como a Alphabet (dona do Google), Spotify, Microsoft, Meta (dona do Facebook) e Amazon, entre outras, terem anunciado despedimentos nos últimos meses.