A Microsoft planeia cortar milhares de empregos nas áreas de engenharia e recursos humanos, avançou a “Bloomberg”.

As demissões serão as mais recentes no setor tecnológico, que nos últimos meses tem anunciado despedimentos em massa, como a Amazon ou a Meta, mas também empresas mais pequenas.

A decisão da Microsoft pode indicar que o setor de tecnologia pode continuar a mandar pessoas embora.

Segundo a “Sky News”, a Microsoft espera cortar cerca de 5% do total da sua força de trabalho, o que corresponde a cerca de 11 mil despedimentos (ou rescisões). Da área de recursos humanos poderão ir embora até um terço dos trabalhadores.

Até ao momento, a empresa não comentou o assunto.