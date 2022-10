Web Summit 2022: no ano da cibersegurança, não faltam denunciantes e grandes marcas de tecnologias

A Web Summit de 2022 já começou a dar sinais de vida no Parque das Nações, em Lisboa, e mais uma vez são os ecos da denúncia que servem de mote aos quatro dias de certame. Se em 2021, Frances Haugen foi a cabeça de cartaz depois de ter exposto as más práticas do Facebook, em 2022, é Mark MacGann a fazer o papel de chamariz, depois de revelar a estratégia da Uber para alegadamente manipular governos, taxistas e jornalistas. Em edições anteriores, já tinham passado pela Altice Arena e pela FIL o ex-operacional da CIA Edward Snowden, o cientista Stephen Hawking, o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, e Magrethe Vestagher, vice-presidente da Comissão Europeia. Todos eles apontaram o dedo aos abusos das grandes tecnológicas. E mesmo sendo um evento de tecnologias, o formato não muda.

