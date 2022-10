Mastodon: a improvável alternativa que ganhou audiência depois de Musk chegar ao Twitter

Podia ser um domingo como os outros, mas para 70 mil pessoas foi o primeiro dia do resto da vida no Mastodon. Quantos destes novos utilizadores abandonaram o Twitter? Os cálculos oficiais ainda terão de ser feitos, mas já deverão ter em conta os números que saíram este fim de semana: segundo o Instituto de Investigação das Redes de Contágio, da Universidade de Princeton, o uso da palavra “nigger”, que é aplicada em inglês com objetivo pejorativo para cidadãos de ascendência africana, aumentou 500% no Twitter, um dia depois de o empresário Elon Musk confirmar a compra da “rede social do passarinho”. O Washington Post ilustra o crescendo do ódio com um tweet racista de uma única palavra que, em 16 horas, obteve o apoio de 5000 pessoas, com ícones nazis à mistura. Será o Mastodon a solução para quem não quer sujeitar-se a estas incursões de ódio?

