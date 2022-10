Facebook confirma falha na rede como causa do “apagão” de seis horas

Dificilmente Mark Zuckerberg esquece a passada segunda-feira. Depois de uma quebra de 4,9% da valorização bolsista que lhe tirou seis mil milhões de dólares (€5,17 mil milhões) à fortuna pessoal e valeu a saída do clube dos mais ricos do mundo, o líder do Facebook deparou-se com um "apagão" de escala global que impediu internautas de aceder à maior das redes sociais, bem como ao Instagram, e às plataformas de mensagens Messenger e Whatsapp entre as 16h00 e as 22h00 de Lisboa. Cada hora terá representado uma perda de 545 mil dólares (€470 mil) para o grupo. E muitos mais dólares terão sido perdidos pelos 3,5 mil milhões de internautas que usam as plataformas para fazer negócio. Já com o serviço reposto na plenitude nesta terça-feira de madrugada, os responsáveis do Facebook justificaram o "apagão" com um problema de redes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler