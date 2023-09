Edifício histórico no Porto transformado em habitação de luxo

São 18 os apartamentos que ocupam agora o renovado edifício de A Nacional, um dos mais emblemáticos imóveis localizados na Avenida dos Aliados, no Porto, com projeto de arquitetura original de Marques da Silva, que foi um dos nomes mais relevantes da arquitetura portuguesa do início do século XX.

O imóvel, localizado próximo do edifício do Banco de Portugal, teve o início da sua conceção em 1919 e em 1925 foi inaugurado pela seguradora A Nacional, sendo que nas últimas décadas estava a ser utilizado como escritório de várias empresas.