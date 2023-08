Estão a chegar a Portugal as primeiras casas impressas em 3D

Com a escalada dos preços na habitação sem fim à vista, a Vanguard Properties e a Ecosteel formaram um consórcio para industrializar a construção —produção de módulos em fábrica, por oposição à logística do estaleiro —, aumentar a oferta e reduzir os preços. O objetivo é construir três mil casas por ano, quando tudo estiver operacionalizado.

“Pretendemos construir melhor e mais rápido e em 2024 queremos ter 300 casas construídas, mas o grande objetivo é ganhar escala e atingir as três mil por ano”, aponta José Maria Ferreira, da Ecosteel, que com José Cardoso Botelho, da Vanguard Properties, fundaram a Holding Permanente.

Construção modular

Esta empresa adquiriu o antigo estaleiro da Construtora Lúcios e a atividade de carpintaria, como pilar para alavancar o crescimento da construção modular, em Portugal.

O consórcio pretende usar o estaleiro para ali “criar um factory complex [complexo fabril] para dotar este espaço de sinergias com o foco final da industrialização da construção, seja por via da construção modular, seja por via do negócio arrojado e recente, a impressão de casas 3D, que em Portugal é um projeto absolutamente pioneiro e exclusivo”, destaca José Maria Ferreira.