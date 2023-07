Valor gerido pelos fundos imobiliários em Portugal cresceu 0,8% em junho

O valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário em Portugal aumentou 0,8% em junho face ao mês anterior, para os 12,5 mil milhões de euros, um crescimento absoluto de 104,1 milhões de euros, de acordo com estatísticas da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgadas esta terça-feira, 18 de julho.

Na divisão por tipos de fundos, os fundos de investimento imobiliário (FII) registaram um crescimento de 0,8% para 8,9 mil milhões de euros; ao passo que nos fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) a subida foi de 1,1% para os 3,4 mil milhões de euros. No caso dos fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI), o aumento foi de 0,1% para 273,8 milhões de euros.

“No período em análise, os países da União Europeia foram o destino da totalidade do investimento feito em ativos imobiliários, tendo 48,1% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em imóveis do setor dos serviços. Também os investimentos realizados pelos FUNGEPI se destinaram, sobretudo, ao setor dos serviços (36,9%)”, detalha a CMVM.

Entre as sociedades com quotas mais elevadas em junho estão a Square AM, com 12,7%; a Interfundos, com 8,1%; e a Lynx Asset Managers, com 7,4%.

A CMVM destaca ainda a criação, em junho, do fundo especial de investimento imobiliário "Florestas de Portugal", gerido pela Fidelidade, e duas sociedades especiais de investimento imobiliário, a "ZW Capital - SICAFI Especial, S.A.", gerida pela Imorendimento, e a "Predipalma - Empreendimentos Imobiliários - SICAFI Especial, S.A.", gerida pela Predipalma - Empreendimentos Imobiliários - SICAFI Especial, S.A.".

“Houve também a transferência de gestão do fundo especial de investimento imobiliário fechado Office Park Expo, da Libertas para a Sierra IG, e a gestão da sociedade de investimento imobiliário "OBVI Investments" passou da Insula Capital para a Lynx Asset Managers", acrescenta a CMVM.

O supervisor refere ainda que no mesmo período foram liquidados o fundo de investimento imobiliário "GNB alta Vista" e o fundo de gestão de património imobiliário “FUNGEPI NB II, ambos geridos pela GNB Real Estate.