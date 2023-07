Morar no meio das árvores é um privilégio que pode custar centenas de milhares de euros

A casa no Crato está rodeada de sobreiros, carvalhos e azinheiras. Uma casa na floresta, no Alto Alentejo, em forma de cruz, que contorna as árvores em seu redor sem que nenhuma destas tenha sido derrubada. Ao moldar a construção em torno das árvores, a habitação ficou literalmente no meio da floresta. Uma raridade difícil de encontrar e que torna estas casas caras, devido às restrições legais.

A residência foi implantada numa propriedade com cerca de 70 hectares, “onde os carvalhos, as azinheiras, os sobreiros e as giestas criam uma paisagem idílica, com a construção a partir da natureza”, explica a arquiteta Inês Brandão.