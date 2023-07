Quatro meses que abalaram o sector da habitação

Anunciado a 16 de fevereiro, o programa Mais Habitação vai começar a ser votado na especialidade a 6 de julho, uma semana depois do previsto. Os analistas ouvidos pelo Expresso defendem que o arrastar da discussão durante mais de quatro meses e a forma como foi comunicado geraram efeitos nocivos no mercado, sobretudo no arrendamento, num contexto marcado pela crise inflacionista.

Em Lisboa e no Porto, as rendas em maio estabeleceram um novo recorde em valor e são acompanhadas por um decréscimo dos novos contratos, segundo dados da Confidencial Imobiliário. O próprio INE deu conta esta semana de que as rendas dos novos contratos aumentaram no Porto (+22,1%) e em Lisboa (+20,6%) nos primeiros três meses do ano.