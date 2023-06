Preços das casas subiram no primeiro trimestre, mas a um ritmo menor

O índice de preços da habitação em Portugal cresceu 8,7% no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2022, o que representa uma desaceleração face ao trimestre anterior de 2,6 pontos percentuais (p.p.), mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

Nos primeiros três meses do ano, “as habitações existentes registaram uma taxa de variação dos preços de 9,7%, superior à das habitações novas (5,7%)”, especifica o INE.

Em cadeia, a subida do índice de preços da habitação foi de 1,3%, com os preços dos alojamentos existentes a crescerem 1,6%. Novamente, a um ritmo superior ao dos alojamentos novos, cujos preços cresceram 0,5%.

Nos primeiros três meses do ano, foram transacionadas 34.493 habitações menos 20,8% que no mesmo período do ano passado e menos 16% que no último trimestre, também de 2022.

No período em análise, o valor das habitações transacionadas totalizou 6,9 mil milhões de euros, menos 15,2% que no período homólogo.

Entre a totalidade de habitações transacionadas, mais de 29 mil unidades, ou 84,9% do total, dizem respeito a operações efetuadas por famílias, perfazendo um total de 5,8 milhões de euros (83,9% do total).

Por outro lado, 7,2% dos alojamentos transacionados (2492 unidades) foram adquiridos por compradores estrangeiros. Em relação ao valor, estes compradores representam quase 13% do total. Ou seja, compram menos casas, mas mais caras.