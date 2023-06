Ocupação de escritórios em Lisboa cai para mínimo de cinco anos, e estabiliza no Porto

O mercado de escritórios no Porto e em Lisboa tem andado a duas velocidades diferentes. No Porto houve uma estabilização no início de 2023 em termos de ocupação, enquanto em Lisboa os números são os mais baixos em cinco anos, mostram os dados da consultora Savills, divulgados esta quinta-feira.

Segundo a consultora, entre janeiro e maio de 2023, o mercado de escritórios de Lisboa registou uma ocupação total de 35.142 metros quadrados (m2), o que representa "os resultados mais baixos dos últimos cinco anos". Aliás, fica inclusive 53% abaixo da utilização média dos últimos cinco anos para o mesmo período em análise.

Na capital, até ao final de maio, “foram fechadas 62 operações, o que representa uma diminuição de 27% em comparação com o mesmo período de 2022”.

Foi na zona do Parque das Nações que esteve a maior ocupação, representando 26% da ocupação total.

Para o resto do ano, Frederico Leitão de Sousa, líder do setor de escritórios da Savills Portugal, acredita que a melhoria no índice de confiança do consumidor “irá trazer resultados positivos para o mercado de escritórios durante o segundo semestre de 2023”, particularmente para Lisboa.

Já no Porto a tendência é de estabilização. A ocupação nos meses em análise foi superior a 20.000 m2. “Os resultados destes meses estão alinhados com os números pré-pandemia”, nota a Savills.

"Este cenário mais estável do mercado do Porto comprova o seu enorme potencial de desenvolvimento e o seu poder de atração de um vasto leque de empresas e atividades", diz, citado na nota, Francisco Megre, consultor de escritórios da empresa.