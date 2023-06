Redução do IRS é insuficiente para descer rendas, dizem fiscalistas

O incentivo à redução de rendas que o grupo parlamentar do Partido Socialista quer introduzir nas medidas do pacote Mais Habitação é considerada insuficiente pelos analistas ouvidos pelo Expresso, porque não cria um verdadeiro estímulo aos proprietários. Já os inquilinos poderão sair a ganhar com uma eventual descida das rendas.

Os deputados socialistas pretendem “uma redução de cinco pontos percentuais da respetiva taxa de IRS, sempre que a renda seja inferior em pelo menos cinco pontos percentuais à renda do contrato de arrendamento anterior”. A proposta, divulgada esta terça-feira pelo Público, implica uma alteração do código de IRS.

“O Estado acomoda a perda de receita do proprietário que baixa a renda. O que significa uma quase neutralidade, visto que o Estado compensa o proprietário pela redução da renda. Não é um incentivo”, explica Ricardo Reis, sócio para a área Fiscal da Delloitte.

Sem conhecer em detalhe a proposta, Ricardo Reis, considera, com os cálculos que fez, que há uma situação de neutralidade que não vai incentivar os proprietários a descer rendas, o significa que tudo poderá ficar na mesma.

“A intensidade de redução do imposto é suficiente para levar o proprietário a aceitar uma descida da renda?”, interroga o fiscalista.

Ricardo Reis salienta que a eficácia desta medida “está dependente do grau de confiança que os senhorio têm na estabilidade fiscal”. Acrescenta que, para o senhorio poderá não compensar descer a renda, correndo o risco que uma futura alteração da legislação anule ou agrave a atual compensação.

Ideia certa, mas redução é insuficiente

“A ideia está certa, o modelo tem méritos, mas intensidade da redução é que é insuficiente”, diz Ricardo Reis, sugerindo uma descida maior da tributação em sede de IRS que fosse mais atrativa e incentivasse o senhorio a baixar os novos contratos de arrendamento.

Patrick Dewerbe- Sócio de Direito Fiscal da sociedade CMS, considera que este tipo de medidas deve ser excecional e que existe uma carga fiscal excessiva em todas as fases do ciclo imobiliário: construção, compra, venda, propriedade.

“A redução de IRS a quem descer valor das rendas de habitação - pode agravar desigualdades e, mais uma vez, transfere para os senhorios o ónus da resolução do problema que se pretende atacar”, diz Patrick Dewerbe.

Para incentivar a descida de rendas, o sócio da CMS, além da descida das taxas de tributação em sede de IRS, deverá aumentar-se o leque das despesas que os senhorios podem deduzir para efeitos fiscais.

“O preço das rendas tem de ser definido pelo mercado e o Estado, enquanto legislador e regulador, tem que assegurar que existam condições para que oferta de imobiliário possa aumentar, pois isso irá ajudar na baixa do preço da habitação em Portugal”, conclui.

O pacote Mais Habitação propõe um limite de 2% ao valor dos novos contratos de arrendamento. Prevê também, uma redução de IRS proporcional à duração dos contratos.Na proposta do Governo, por exemplo, os contratos entre cinco e 10 anos, serão tributados à taxa de 23%, em vez dos 28%, e os de 10 a 20 anos a 14%. Porém, o último barómetro realizado pela Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), revela que este enquadramento fiscal favorável em sede de IRS é rejeitado por 60,6% dos inquiridos devido à instabilidade das regras.