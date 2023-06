Quatro perguntas e respostas sobre os apoios à renda

Começaram esta semana a ser processados os apoios extraordinários à renda decretados pelo Governo em março, uma das medidas emblemáticas do pacote “Mais Habitação”. Este apoio automático - isto é, que não necessita de pedido - será atribuído pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) com base nos dados da Autoridade Tributária e deverá durar cinco anos. Começam a ser pagos este mês, com retroativos a janeiro de 2023.